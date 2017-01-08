Динь - динь- динь ...

Московский фрик-, простите велопарад - до финиша дошло не более 200 человек. 8 января 2017 года, температура за бортом от -25 до -30. Московский дептранс за ценой не постоял и вывел таки на улицы очевидно самых отчаянных велоактивистов города - что называется "назло маме уши отморожу". И если действительно опытных велоспортсменов еще как то в данном случае можно понять, то ряд фото явно свидетельствует о том, что большинству участников было уже не до хорошего. И замерзшие ресницы, брови и бороды только видимая часть "спортивных успехов"...
Вот как сегодня это выглядело в деталях и лицах.
Главное открытие велопарада - на велопарад приезжают на машине, которая конечно же вселенское зло, кредитопомойка, быдлоповозка и вообще адЪ.
Вот этих ребят на фото по настоящему жалко.
Все фото с, Станислав Фролов