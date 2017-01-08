julia_kablinova (julia_kablinova) wrote,
julia_kablinova
julia_kablinova

Динь - динь- динь ...

Как проходил московский велопарад в -30. Собянин с Ликсутовым на мероприятии замечены не были.



Московский фрик-, простите велопарад - до финиша дошло не более 200 человек. 8 января 2017 года, температура за бортом от -25 до -30. Московский дептранс за ценой не постоял и вывел таки на улицы очевидно самых отчаянных велоактивистов города - что называется "назло маме уши отморожу". И если действительно опытных велоспортсменов еще как то в данном случае можно понять, то ряд фото явно свидетельствует о том, что большинству участников было уже не до хорошего. И замерзшие ресницы, брови и бороды только видимая часть "спортивных успехов"...

Вот как сегодня это выглядело в деталях и лицах.





















Главное открытие велопарада - на велопарад приезжают на машине, которая конечно же вселенское зло, кредитопомойка, быдлоповозка и вообще адЪ.
















Вот этих ребят на фото по настоящему жалко.


Все фото с, Станислав Фролов
Tags: велопарад стопликсутов москва
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